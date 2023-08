Ischia Safari: si parte con il Charity Dinner al Regina Isabella

L’evento è di quelli da non perdere: una serata tra le eccellenze del food contribuendo ad una buona causa. Inizierà domenica 17 settembre con il charity dinner all’Albergo della Regina Isabella la settima edizione di Ischia Safari, l’evento che vede come protagonisti chef, maestri pizzaioli, artigiani del gusto, pasticcieri e imprenditori del settore food & beverage per raccogliere fondi da destinare ogni anno ad un diverso progetto di formazione dei giovani. Info su ticket di partecipazione: https://ischiasafari.it/