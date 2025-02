Ischia: scoperta una targa che ricorda il soggiorno di Lenin nel 1910

Ad Ischia, nei giardini del museo archeologico di Villa Arbusto, è stata scoperta una targa che ricorda il soggiorno di Lenin sull’isola, dove giunse nel 1910. Il rivoluzionario, politico, filosofo e scrittore russo nel corso di una minicrociera nel golfo di Napoli trascorse tre giorni ad Ischia proprio a Lacco Ameno, per un breve ciclo di cure termali. L’installazione della targa, realizzata dall’artista Paolo May, è stata promossa dal comune di Lacco Ameno e dall’associazione Iskra. Il vice sindaco del Comune di Lacco Ameno, Carla Tufano, ha sottolineato :”Vogliamo valorizzare la memoria storica dell’isola l’isola che nei secoli è stato un luogo di incontri, di pensiero e di riflessione, e il passaggio di Lenin testimonia il ruolo del nostro territorio nelle grandi vicende storiche del Novecento; inoltre la valorizzazione della storia dell’isola rappresenta anche un’opportunità per promuovere un turismo culturale di qualità capace di attrarre visitatori interessati non solo alle bellezze naturali ma anche alla ricchezza storica di Ischia.”