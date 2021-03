Ischia, sospesa la demolizione di una abitazione abusiva: la moglie del proprietario ha i sintomi del Covid

Sono state temporaneamente sospese le operazioni di demolizione di una abitazione abusiva a Forio, comune dell’isola di Ischia, per la possibile positività al Covid della moglie del proprietario. Lunedì scorso, in esecuzione di un ordine della procura di Napoli, doveva iniziare l’abbattimento di una casa per la quale era stata presentata domanda di condono nel 2003; nei giorni scorsi i legali del proprietario avevano chiesto lo stop al provvedimento, in considerazione delle precarie condizioni di salute di quest’ultimo e della difficoltà di trovare un’altra sistemazione in vigenza della zona rossa. Rinvio che non era però stato concesso. Dopo l’arrivo della ditta incaricata e degli addetti allo sgombero degli arredi ed effetti personali degli occupanti, è stato necessario chiedere l’intervento del medico legale per accertare lo stato di salute della donna, che presenta i sintomi tipici del coronavirus.

Un tampone molecolare eseguito mercoledì mattina alla donna ha dato esito negativo. Nonostante questo, le sue condizioni di salute preoccupano ancora i medici dell’Asl e questo di fatto ha impedito il via libera alla demolizione. Gli epidemiologi dell’azienda sanitaria locale, infatti, considerato lo stato febbrile, hanno già disposto un nuovo tampone molecolare alla donna da effettuarsi il prossimo 25 marzo, dato che la sintomatologia tipica del SarsCov 2 fa ritenere che ci sia stato un caso di falso negativo. Ora si attendono eventuali disposizioni da parte del magistrato. Nel frattempo la donna è in isolamento ed è vietato ogni accesso all’abitazione. Sul caso c’era stato anche un appello del vescovo di Caserta, monsignor Lagnese, attuale reggente della diocesi di Ischia. Il prelato ha scritto al procuratore generale di Napoli, Luigi Riello, chiedendo la sospensione dell’abbattimento, considerati lo stato di grave crisi sociale che grava sull’isola e le condizioni di salute del padrone della casa da abbattere. L’immobile è presidiato dalle forze dell’ordine.