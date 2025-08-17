Ischia sotto choc per la strage di Forio: e il Comune guidato da Verde annulla tutti gli eventi in programma oggi

“La nostra comunità è profondamente scossa dalla tragedia che ha visto spegnersi due vite innocenti in circostanze drammatiche. Pur non trattandosi di cittadini di Forio il legame con il nostro paese è forte poiché le vittime erano legate alla famiglia del signor Cigliano, alla quale rivolgiamo tutta la nostra vicinanza”: sono le parole di aap, sindaco di Forio d’Ischia, sulla strage di ieri sera nella zona del Cuotto dove un 69enne ha ucciso l’ex suocera e l’attuale compagno della ex moglie prima di togliersi la vita. Verde è ancora scosso dalla terribile vicenda che ha visto l’isola protagonista, suo malgrado, e ci tiene a precisare: “Ancora una volta ci troviamo di fronte a un femminicidio e a un duplice omicidio legato a dinamiche che nulla hanno a che fare con l’amore, seguito dal gesto estremo dell’autore. È un dolore che si estende ben oltre i confini di una singola comunità e che ci interroga tutti, come società, sulla necessità di contrastare con fermezza la cultura della violenza. Tutta la nostra comunità è vicina alle famiglie delle persone coinvolte, noi promuoviamo sempre il rispetto, la dignità e la tutela della vita umana” In segno di rispetto e di vicinanza al dolore delle famiglie colpite, l’amministrazione comunale foriana ha deciso di annullare gli eventi previsti per la serata di ieri e per l’intera giornata di oggi.