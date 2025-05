Ischia, stop dei sindaci all’iter per il nuovo piano sulle vie del mare

Dopo i sindaci di Capri anche quelli dell‘isola d’Ischia chiedono la sospensione dell’iter di definizione del nuovo Piano dei Servizi Minimi di trasporto marittimo nel golfo di Napoli. Con un comunicato congiunto i sei primi cittadini ischitani annunciano di aver chiesto alla regione lo stop del procedimento avviato per definire la piattaforma base delle corse di aliscafi e traghetti per le tre isole partenopee che dovrebbe diventare operativa a partire dal prossimo anno. Per i sindaci ischitani la richiesta “nasce dall’esigenza di garantire un percorso più trasparente e partecipato, che coinvolga attivamente i territori interessati e le categorie che operano quotidianamente nel settore”. Nella nota viene sottolineato che nei giorni scorsi si sono svolti numerosi confronti tra le amministrazioni isolane e le principali associazioni di categoria, tra cui autotrasportatori, pendolari e agenzie turistiche dai quali sono emerse criticità sostanziali, che rendono necessario un ulteriore approfondimento tecnico e politico. “Il trasporto pubblico locale è un tema centrale per la vivibilità dell’isola e non può essere regolamentato senza una reale fase di ascolto e condivisione con la cittadinanza e gli operatori coinvolti” osservano i sindaci dell’isola verde secondo i quali i tempi fissati per le controdeduzioni al nuovo piano orari siano troppo ristretti per consentire un’analisi compiuta e la formulazione di osservazioni efficaci. Per questo gli amministratori isolani chiedono “l’apertura di un tavolo di concertazione con la regione per costruire insieme un piano più equo, funzionale e aderente alle reali esigenze del territorio e rimarcano che il tema dei trasporti via mare, in un contesto insulare, impone una pianificazione attenta e calibrata, capace di garantire servizi efficienti e sostenibili, soprattutto in un’ottica di tutela dei diritti dei residenti e di supporto al comparto turistico, fondamentale per l’economia locale”.