E’ tornato a riunirsi questa mattina in Prefettura a Napoli il centro coordinamento soccorsi insediato dal prefetto Claudio Palomba per gli aggiornamenti sulle attività di soccorso a Casamicciola Terme, sull’isola d’Ischia. Partecipano alla riunione, oltre al prefetto Palomba, il direttore della Protezione civile regionale Italo Giulivo, il commissario straordinario di governo per la ricostruzione post sisma del 2017, Giovanni Legnini e i vertici locali delle forze dell’ordine.