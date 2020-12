Isi Inail 2020 il bando in Gazzetta Ufficiale: 211 milioni per la sicurezza sul lavoro

Sicurezza sul lavoro: dopo lo stop e la revoca della scorsa primavera dovuta all’emergenza coronavirus è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Bando Isi Inail 2020. Sono 211 milioni di euro le risorse per i finanziamenti a fondo perduto come incentivi alle imprese ed enti del terzo settore che mettono in atto progetti di prevenzione e sicurezza sul lavoro. Sono escluse le micro e piccole imprese agricole operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli, queste ultime destinatarie dell’iniziativa Isi agricoltura 2019-2020.

Le risorse finanziarie destinate dall’Inail, ai progetti di miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, sono ripartite per regione/provincia autonoma e per assi di finanziamento.

Il finanziamento, in conto capitale, è calcolato sulle spese ritenute ammissibili al netto dell’Iva. In particolare: per gli Assi 1, 2 e 3 il finanziamento è costituito da un contributo in conto capitale fino al 65% delle spese ammissibili, calcolate al netto dell’IVA, sostenute e documentate, per la realizzazione del progetto. Il progetto da finanziare deve essere tale da comportare un contributo compreso tra un minimo di 5.000 euro ed un massimo di 130.000. Il limite minimo di spesa non è previsto per le imprese fino a 50 dipendenti che presentano progetti per l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale. Per i progetti di cui all’asse 4 il finanziamento è costituito da un contributo in conto capitale fino al 65% delle spese ammissibili, calcolate al netto dell’Iva, sostenute e documentate, per la realizzazione del progetto. Il progetto da finanziare deve essere tale da comportare un contributo compreso tra un minimo di 2.000 euro ed un massimo di 50.000.

La domanda deve essere presentata in modalità telematica e le imprese avranno a disposizione una procedura informatica che consentirà loro, attraverso un percorso guidato, di inserire la domanda di finanziamento con le modalità indicate negli avvisi regionali. Successivamente il sistema elaborerà la conferma di avvenuta presentazione.

Le date di apertura e chiusura della procedura informatica, in tutte le sue fasi, saranno pubblicate sul portale dell’Istituto, nella sezione dedicata all’Avviso Isi 2020, entro il 26 febbraio 2021.