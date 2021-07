Isi Inail Agricoltura, acquisto macchinari: 65 milioni di euro per micro e piccole imprese

Il nuovo Bando Inail Isi Agricoltura 2019/2020, pubblicato a luglio, prevede l’assegnazione di 65 milioni di euro, 20 dei quali finanziati dal ministero del Lavoro, per sostenere le micro e piccole imprese agricole nell’acquisto o noleggio con patto di acquisto di trattori e macchinari moderni, sicuri e meno inquinanti. In questo modo si è data continuità a un’iniziativa di prevenzione che nel biennio 2016-2018 ha stanziato 115 milioni di euro per la realizzazione di 3.300 progetti. Lo scorso dicembre, con l’avviso Isi generalista 2020, sono stati stanziati altri 211 milioni, 60 dei quali destinati alla bonifica dell’amianto. E’ quanto emerge dalla Relazione annuale 2020 dell’Inail, presentata a Roma dal presidente dell’Istituto Franco Bettoni.