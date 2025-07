Isi Inail, sicurezza sul lavoro: prorogata al 30 settembre la scadenza del bando

L’Inail annuncia la proroga al 30 settembre 2025 per il caricamento dei documenti necessari ad accedere al Bando Isi Inail, per la realizzazione di progetti per il miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza sul lavoro.

Le imprese ammesse agli elenchi cronologici provvisori, infatti, possono inviare la documentazione richiesta entro la fine di settembre, contrariamente a quanto indicato inizialmente e secondo il seguente calendario: il caricamento documentazione per le domande degli elenchi NCD potrà avvenire dal 4 giugno al 30 settembre 2025 ore 18:00; il caricamento della documentazione per le domande degli elenchi CD dal 1° luglio al 30 settembre ore 18:00.

Come segnalato dall’Inail, ammontano a 11.464 le richieste di finanziamento presentate da parte di imprese entro la scadenza del 30 maggio. Il plafond di risorse previsto, pari a 600 milioni di euro, rappresenta l’importo più alto stanziato nelle 15 edizioni dell’iniziativa.

Grazie all’incremento delle risorse economiche e ai parametri di accesso introdotti, inoltre, tutti i progetti sono stati ammessi direttamente alla fase di caricamento della documentazione.