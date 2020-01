Isis, “al-Salbi è il successore di al-Baghdadi”

Londra, 20 gen. (Adnkronos) – Il nuovo leader dell’Isis è Amir Mohammed Abdul Rahman al-Mawli al-Salbi. Lo hanno rivelato funzionari di due servizi di intelligence citati dal ‘Guardian’. Al-Salbi è uno dei fondatori del gruppo terroristico, ha guidato la persecuzione dei jihadisti nei confronti della minoranza yazida in Iraq e ha supervisionato le operazioni dell’organizzazione in tutto il mondo.

Secondo quanto appreso dal quotidiano britannico, al-Salbi è statoavvenuta in un raid americano in Siria lo scorso ottobre. Il nome circolato immediatamente dopo la morte di al-Baghdadi, ovvero quello di Abu Ibrahim al-Hashimi al-Quraishi, non ha trovato riscontri.

Nei tre mesi successivi al raid che ha portato alla morte di al-Baghdadi, un quadro tracciato dai servizi di intelligence regionali e occidentali ha indicato al-Salbi come la figura al centro dei processi decisionali dell’Isis.

Al-Salbi è considerato uno degli ideologi più influenti tra i ranghi del sedicente Stato islamico. Nato in una famiglia turkmena irachena nella città di Tal Afar, è uno dei pochi non arabi tra i dirigenti del gruppo jihadista.

Il successore di al-Baghdadi è anche conosciuto con il nome di battaglia di Haji Abdullah, e in alcuni ambienti come Abdullah Qardash – anche se fonti irachene hanno suggerito che quest’ultimo era una figura non appartenente all’Isis che morì due anni fa.