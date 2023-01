Islamabad, in vendita gli edifici delle Ambasciate

Vendesi ambasciata pakistana negli Stati Uniti. Sito in elegante contesto e in posizione privilegiata a Washington, lo stabile è composto da diversi e confortevoli vani da adibire a uso abitativo o professionale. Prezzo: tra i 5 e i 6 milioni di euro trattabili, dato che il governo di Islamabad sta attraversando una dura crisi economica e ha deciso di mettere sul mercato pure la sede diplomatica negli Stati Uniti retta dall’Ambasciatore pakistano Masood Khan. La scorsa settimana il ministero degli esteri del Pakistan ha dato il via libera all’ambasciata pakistana a Washington per vendere il suo vecchio edificio, rimasto vacante negli ultimi quindici anni. La sede è stata messa in vendita a causa della precaria situazione economica del paese dell’Asia meridionale, colpito da inondazioni che hanno devastato non solo le città, ma anche le casse statali. Il governo presieduto da Shehbaz Sharif ha diverse proprietà vacanti negli Usa. E l’esecutivo, nel tentativo di monetizzare con gli immobili inutilizzati, ha considerato di venderli. In precedenza la divisione affari esteri aveva trasferito al gabinetto pakistano i due vecchi edifici della cancelleria, situati in 2201 R Street e 2315 Massachusetts avenue a Washington. Locali che erano rimasti vuoti dall’aprile 2003, quando l’ambasciata pakistana è stata trasferita in un edificio della cancelleria appositamente costruito: quello che ora è in vendita, anche se non è messo troppo bene (i vicini temono che possa crollare da un momento all’altro e spingono per la cessione o la demolizione). La sede di R Street fu acquistata dall’ambasciatore Syed Amjad Ali tra il 1953 e il 1956, mentre il vecchio stabile fu scelto dal primo ambasciatore del Pakistan negli Stati Uniti, M.A.H. Ispahani. Dato che l’immobile dell’ambasciata è una sede diplomatica, lo stato non deve pagare la tassa sulla proprietà, ma un acquirente commerciale dovrà farlo. Ecco perché pare che le offerte non siano molte. Proprietà statali. Ma non solo. Il Pakistan, secondo alcune indiscrezioni, intende cedere al Qatar le azioni del Roosevelt hotel di Manhattan, a New York, in cambio dell’investimento di Doha nel settore dell’aviazione. L’albergo, fondato nel 1924, è tra i più iconici e antichi degli Stati Uniti. Pakistan international airlines, la compagnia di bandiera nazionale, aveva acquistato l’edificio di 19 piani nel 1979. L’idea che il governo pakistano possa vendere le quote dell’iconico Roosevelt ha suscitato una forte reazione sui social media da parte dei pakistani, che hanno criticato l’esecutivo per la cessione dei beni immobili del paese. Il Pakistan, però, non se la passa affatto bene. L’inflazione è salita al massimo storico del 42% e le riserve di valuta estera si sono esaurite a 6,3 miliardi di euro, appena sufficienti per un mese di importazioni. La valuta pakistana è stata svalutata così tanto che il paese sta acquistando un dollaro per 224,63 rupie pakistane, vale a dire 0,0042 euro. Sono diminuite anche le importazioni dall’Afghanistan e dall’Iran, perché il Pakistan non ha abbastanza dollari per pagare. Soluzioni? Una, piccola, c’è. Almeno per cominciare a mettere da parte qualche soldo. Ed è la vendita dell’ambasciata negli Usa.