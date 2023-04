Isola dei famosi 2023, Ilary Blasi e la frecciata a Totti

(Adnkronos) – Comincia l’Isola dei Famosi 2023 su Canale 5 e Ilary Blasi esordisce con una frecciata indirizzata a Francesco Totti. “Tante cose sono cambiate da un anno a questa parte, come sapete un uomo che era al mio fianco oggi non c’è più….parlo di Nicola Savino che ci sta seguendo da casa!”, dice la conduttrice con le parole dedicate all’ex partner di lavoro. Le parole, però, sono cucite su misura per Francesco Totti. Rispetto ad un anno fa, la showgirl e dall’ex capitano della Roma si sono separati: la fine del matrimonio, ovviamente al centro del gossip e delle cronache, si snoda attraverso appuntamenti periodici in tribunale.

Le parole della conduttrice rimbalzano su Twitter e monopolizzano l’attenzione di molti utenti, come dimostrano i trend. Ilary Blasi fa discutere però anche per il look. L’acconciatura in particolare diventa un assist per un paragone che a molti sembra appropriato: “Sembra Amanda Lear”, scrivono in tanti ironizzando.