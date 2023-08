Isola d’Elba in fiamme, 700 evacuati

Dopo una lunga notte di operazioni di spegnimento via terra, dall’alba di questa mattina sono attivi tre elicotteri antincendio per domare le fiamme che dalla tarda serata di ieri stanno interessando la zona di San Felo, nel comune di Rio nell’Elba, nella punta nord orientale dell’isola toscana. Nel corso della notte sono state evacuate circa 700 persone che sono state ospitate in gran parte nelle scuole di Rio dell’Elba. Con il passare delle ore la situazione sta lentamente migliorando anche se l’intera area interessata dal fuoco resta momentaneamente interdetta.