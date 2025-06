Isole di calore nelle grandi città, solo le piante ci salveranno: lo dice uno studio del Cnr

di Salvatore Vicedomini



Le nostre grandi città si sviluppano e si accrescono a ritmo vertiginoso cambiando il loro aspetto paesaggistico e innescando un processo direttamente associato: la creazione di isole di calore nel periodo estivo.

Edifici , strade, e tante altre infrastrutture vanno a sostituire territori che una volta erano occupati da alberi e vegetazione rendendo le coperture superficiali, una volta permeabili e umide, asciutte ed impermeabili dando luogo alla formazione di isole urbane di calore che inducono un aumento delle temperature superficiali e dell’aria nelle città densamente popolate rispetto alle temperature osservate nei centri di ambienti rurali.

“Una ricerca gestita dal Cnr-Ibe avendo come partner Ispra e il coinvolgimento di alcune amministrazioni pubbliche come ANCI (Associazione Nazionale Comuni Italiani) e Roma Capitale ha esaminato il fenomeno delle isole di calore in tutti i capoluoghi di regione del nostro paese”come ci ha confermato Marco Morabito principale coordinatore del progetto Mirificus, indirizzato a supportare la programmazione di riforestazione urbana per mitigare le temperature delle isole di calore in ambito nazionale. Questo studio pubblicato sulla rivista Remote Sensing Applications: Society and Environment dal titolo “Investigation of the Surface Urban Heat Island (SUHI) by two remote sensing-based approaches in Italian regional capitals” ha monitorato il periodo estivo dal 2013 al 2023 analizzando le temperature superficiali estive utilizzando i dati di telerilevamento satellitari ( Landsat -8 e 9 , Sentinel-1 e 2) della NASA e Copernicus.

“Sono stati impiegati due criteri metodologici; – ha proseguito il ricercatore- il primo si è basato sulla classificazione fornita dall’ Agenzia delle Entrate dell’Osservatorio del Mercato Immobiliare (OMI) che più si avvicina al significato di isola di calore dividendo tutti i comuni italiani in diverse fasce partendo da una parte centrale fino ad arrivare alle zone periferiche, il secondo ha tenuto conto i livelli di urbanizzazione definiti dall’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale”.

Un aspetto importante da considerare è la differenza di altitudine che si presenta tra le zone centrali e periferiche di alcuni centri urbani e prendendo ad esempio città come L’Aquila , Genova, Trieste, Trento, Morabito ha sottolineato : “Abbiamo osservato che la variazione di intensità di SUHI(isola di calore urbano superficiale) era più elevata nelle città che avevano una topografia complessa ossia il centro situato in una zona pianeggiante e la periferia ubicata in un’area territorialmente collinare. In questi capoluoghi la differenza di intensità di SUHI raggiungeva valori molto alti rispetto alle altre città variando tra i 5°C e 8°C e la causa sicuramente è dovuta a molteplici elementi ; le caratteristiche degli edifici e delle infrastrutture, la forma urbana, le superfici impermeabili, l’inadeguatezza della copertura arborea e l’elevata densità di popolazione. Lo conferma il fatto che questi centri con topografia articolata raggiungono un rivestimento arboreo periferico in alcuni casi del 30% ,dando la possibilità alla popolazione di beneficiare del refrigerio di queste aree esterne in confronto a città pianeggianti e omogenee dal punto di vista topografico come Roma o Milano il cui territorio arboreo periferico a volte è al di sotto del 10%. ”.

“Questa differenza dell’intensità del SUHI è un elemento determinante di questo studio effettuato dal Cnr , ha continuato Morabito, e nelle città più uniformi dal punto di vista topografico dove il calore è molto più distribuito si creano dei veri e propri arcipelaghi di calore con isole calde distribuite nel territorio urbano indipendentemente dalla morfologia della città . Questa distribuzione a macchia di leopardo è preoccupante specialmente durante la stagione estiva, perché tutte le superfici tendono a surriscaldarsi rapidamente senza avere più aree di refrigerio periferico come nei comuni collinari . Un aspetto che genera implicazioni negative sulla vivibilità delle grandi città e sulla salute della popolazione per la maggior parte composta da persone anziane”.

In questa indagine del fenomeno SUHI per i capoluoghi di regione entrambe le metodologie si sono dimostrate preziose ma, ha aggiunto il ricercatore: “ è stato osservato che le aree con maggiore densità di consumo di suolo presentavano temperature più elevate rispetto alle zone meno urbanizzate , a prescindere dalla loro ubicazione all’interno del comune ed inoltre, la diversa densità di urbanizzazione influenza il ST estivo (temperatura superficiale), tenendo conto di distinte peculiarità come superfici impermeabili, coperture arboree o invasi idrici”.

Molti risultati di questo studio hanno inoltre rilevato che in alcuni comuni costieri meridionali come ad esempio nel Salento, in Puglia nel comune di Bari il fenomeno SUHI ha avuto un effetto inverso (maggiore calore nelle superfici periferiche). A tal proposito Marco Morabito ha precisato: “Il nostro lavoro ha confermato che la bassa percentuale di rivestimento arboreo( generalmente tra il 10 e il 20%) nelle aree periferiche di questi centri urbani, situate all’interno della zone costiera, ha determinato questo effetto inverso, come anche, le qualità riflettenti dei materiali di costruzione e le numerose pietre calcaree locali utilizzate nei settori storici centrali delle città del Salento, hanno esercitato un ruolo significativo. Inoltre- ha continuato il ricercatore – dal momento che tutti questi territori urbani sono morfologicamente a carattere costiero, il fenomeno potrebbe risultare ancora più marcato dall’ulteriore azione mitigatrice della fascia litorale marina caratterizzata dall’umidità superficiale che è considerata un potenziale fattore determinante per la variazione di ST”.

In definitiva, in questo studio, il complesso dei dati riguardanti la copertura del suolo si sono rilevati preziosi per quantificare la percentuale di superfici impermeabili (Abio) e di copertura di verde (Tc e Gc), le quali svolgono un ruolo fondamentale nel fenomeno SUHI come ci ha confermato il ricercatore: “ Il Tc contribuisce decisamente a migliorare il microclima urbano e a mitigare il SUHI infatti, l’incremento della vegetazione (quella arborea) nelle cinture esterne delle città o nelle aree rurali contribuisce considerevolmente a ridurre il calore residuo(ST) ed avere un effetto positivo nella mitigazione del processo di riscaldamento globale SUHI, considerando che gli interventi di riforestazione urbana nelle fasce centrali sono difficoltosi da attuare a causa di vincoli urbanistici , tra cui limiti di carattere strutturale e di spazio”. Concludendo Marco Morabito ha aggiunto: “Queste cinture verdi devono essere pianificate e collegate con le zone centrali progettando corridoi ecologici che possano far confluire l’aria fresca verso le zone centrali e soprattutto riducendo la superfice impermeabile e migliorando la stabilità del suolo, in maniera tale da evitare anche pericolosi dilavamenti che durante le precipitazioni intense possono causare frane, alluvioni, allagamenti e altri fenomeni disastrosi”.

In questo studio Marco Morabito si è avvalso della collaborazione di Giulia Guerri : Scrittura – software, metodologia. Gennaro Albini : Scrittura – bozza originale, validazione. Michele Munafò (Ispra) : Scrittura – visualizzazione, supervisione.