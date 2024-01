Isole minori, bando da 100 milioni: contributi a Comuni e città metropolitane

Accrescere la sicurezza e l’accessibilità del territorio delle isole minori, che presenta gravi e permanenti svantaggi naturali: sono le finalità di un bando da 100 milioni di euro – curato da ‘Casa Italia’ in collaborazione con la Protezione civile – presentato a Palazzo Chigi dal ministro della Protezione civile Nello Musumeci. Una misura, ha sottolineato, che rappresenta, “dal punto di vista finanziario, il più robusto progetto di prevenzione mai realizzato in Italia per le isole minori, che hanno 220mila abitanti e 36 comuni in 7 regioni”. I destinatari delle risorse sono i Comuni, le Unioni di comuni, le Province, le Regioni e le Città metropolitane. I termini per la presentazione delle manifestazioni di interesse sono aperti da oggi e scadono il 29 febbraio 2024, dopodiché l’Amministrazione avrà 45 giorni di tempo per completare l’intera procedura. Musumeci su questo ha fatto sapere che gli amministratori dovranno farsi trovare pronti, altrimenti scatterà la tagliola: per la ‘messa a terra’ dei finanziamenti “non concederemo proroghe – avverte – perché deve finire da parte di certi amministratori il brutto vizio che certe volte fa dire loro ‘non ce l’abbiamo fatta’. Dico no a questo perché ognuno sul tema della sicurezza deve organizzarsi per tempo”. Il limite previsto dal bando, ha detto ancora il ministro, sarà pari a 3 milioni di euro per ogni comune, relativamente agli edifici; invece per le infrastrutture sarà di 8 milioni per ogni isola. Queste, definite per comodità ‘minori’, sono dislocate tra Sicilia, Sardegna, Puglia, Campania, Lazio, Toscana e Liguria. La pubblicazione del bando “costituisce anche una prima efficace risposta al richiamo dell’articolo 119 della Costituzione che impone allo Stato di adoperarsi per ridurre i gravi e permanenti svantaggi naturali della insularità”. Gli interventi previsti dal bando contemplano un primo ambito operativo per edifici scolastici, strutture sanitarie e ospedaliere e sedi di amministrazioni comunali; altre risorse sono destinate agli approdi e alle ‘elisuperfici’. Della dotazione di 100 milioni, 60 saranno destinati ai primi destinatari e 40 ai secondi.. Per l’immediato futuro il ministro da Palazzo Chigi ha ricordato di essere impegnato nella realizzazione di “un piano organico per gli altri territori, oltre alle isole minori: da Trento a Trapani stiamo operando per individuare le opere pubbliche su cui intervenire”.