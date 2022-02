Ispettorato del Lavoro e Anpal, dipendenti in agitazione a Napoli: sciopero il 4 marzo

“A Napoli gli ispettori e i dipendenti amministrativi dell’Ispettorato nazionale del lavoro e dell’Anpal si impegnano tutti i giorni nell’esercizio dei propri compiti istituzionali sacrificandosi anche per la forte carenza di personale eppure sono stati ‘dimenticati’ dallo Stato che a loro non ha concesso i dovuti aumenti così come sono stati invece stabiliti per altre amministrazioni pubbliche del comparto delle funzioni centrali, di cui Inl ed Anpal fanno parte”. Così Carlo Tortora, segretario delle Funzioni Centrali Cisl Fp Napoli in merito allo sciopero del 4 marzo proclamato a seguito della esclusione dell’armonizzazione delle indennità di amministrazione ai dipendenti Inl e Anpal. “L’Italia è una Repubblica Democratica fondata sul lavoro che però viene mortificato all’apice, dove occorre investire di più sul piano delle assunzioni per garantire diritti come la sicurezza sul lavoro”.