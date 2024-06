Israele: 4 ostaggi salvati con un’operazione nella Striscia di Gaza

Erano stati rapiti al festival musicale Nova

Gaza, 8 giu. (askanews) – L’esercito israeliano ha salvato quattro ostaggi catturati da Hamas il 7 ottobre con un’operazione nel centro della Striscia di Gaza. Erano tutti stati rapiti al festival di musica Nova, si tratta di 3 ragazzi e una ragazza, Noa Argamani, diventata un simbolo del 7 ottobre per il video in cui veniva portata via mentre urlava “non uccidetemi”.”Si è trattato di una missione complessa ad alto rischio, basata su informazioni precise, condotta alla luce del giorno, in due edifici separati dentro Gaza – ha dichiarato Daniel Hagari, portavoce dell’esercito israeliano – Mentre erano sotto il fuoco, sotto il fuoco all’interno degli edifici e all’uscita da Gaza, le nostre forze hanno salvato i nostri ostaggi. Le forze israeliane si sono preparate per questa missione di salvataggio per settimane”.Secondo fonti della Reuters almeno 50 palestinesi sono stati uccisi negli attacchi israeliani a Nuseirat e in altre zone del centro di Gaza durante il salvataggio dei quattro ostaggi israeliani.