Israele, ad Haifa il ricordo della prima donna laureata al mondo: è una veneziana

In occasione della Festa della Donna, l’Istituto Italiano di Cultura di Haifa ha organizzato un evento a cura di Anna Gallo Selva e con il patrocinio dell’associazione culturale “Teatro delle Dieci” di Torino, dal titolo “Elena Lucrezia Cornaro Piscopia, prima donna laureata al mondo”. L’evento sarà in italiano e si terrà il prossimo mercoledì 11 marzo alle ore 18.30 presso l’Istituto Italiano di Cultura di Haifa. Elena Lucrezia Cornaro Piscopia, nobildonna veneziana, fu la prima donna laureata al mondo, nel 1678. Poteva una donna del 1600 coltivare le proprie aspirazioni senza piegarsi alle ingerenze del mondo maschile e dei clichés della società? E può farlo oggi? A quale prezzo? L’intelligenza è sempre uno strumento di emancipazione o può divenire essa stessa una prigione? Partendo dalla sua biografia reale, da quella romanzata (“Illuminata”, di Patrizia Carrano, Mondadori Editore, 2000) e da un work in progress drammaturgico, durante la conferenza si proverà a rispondere a queste e ad altre domande che verranno alla luce nel corso di un incontro intriso di passione e drammaticità.