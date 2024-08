Israele, diplomazia in campo contro l’antisemitismo

L’ambasciatore d’Israele in Italia, Alon Bar ha incontrato il 30 Luglio 2024 il coordinatore nazionale per la lotta all’antisemitismo, gen. Pasquale Angelosanto. Tra i temi discussi , spiega in un post su X l’ambasciatore, “la necessità di ampliare la lotta contro l’ondata di antisemitismo in Italia, sfruttando diversi strumenti governativi”. L’ambasciatore ha infine ringraziato Pasquale Angelosanto per il suo impegno. Resta il fatto che l’antisemitismo non è un problema solo dell’Italia ma di tutto il mondo quindi va auspicato che iniziative diplomatiche del genere vadano in porto a livello internazionale.