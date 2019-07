Israele, il genio di Michelangelo incanta Haifa: ciclo di conferenze al Museo Madatech

Tre appuntamenti con la cultura italiana al Museo Madatech di Haifa (Israele), dedicati al genio artistico del Rinascimento italiano Michelangelo Buonarroti. Dopo il successo della prima edizione dedicata a Leonardo da Vinci, il Museo nazionale israeliano di scienza, tecnologia e spazio, in collaborazione con l’Istituto di cultura di Haifa, ha deciso di organizzare un ciclo di tre conferenze, di cui la prima si terrà lunedì 29 luglio con un focus su “L’immagine di David a Firenze”. Seguirà la conferenza su “La Cappella Sistina – Come uno sculture creò il dipinto più famoso del mondo” in programma per lunedì 19 agosto e una sul “Corpo e anima nelle opere di Michelangelo” il 9 settembre. Tutte e tre le conferenze si terranno in lingua ebraica.