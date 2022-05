Israele, marmi vicentini per il nuovo tempio dedicato al Maestro ‘Abdu’l-Bahá ad Akka

Essere tra gli ambasciatori del saper fare italiano nel mondo, con la costruzione di simboli e luoghi della cultura in tutti e cinque i continenti, ha portato Margraf, azienda vicentina che si occupa di lavorazione e commercializzazione del marmo, ad essere selezionata dalla Casa di Giustizia Universale, massima autorità della comunità Bahá’í, come principale partner nella realizzazione dell’imponente santuario dedicato al Maestro ‘Abdu’l-Bahá, ad Akka, in Israele.

Una scelta che deriva dagli anni Ottanta quando la Margraf ha realizzato a Delhi un altro grande tempio Baha’i, un’enorme struttura in marmo pentelico greco, a forma di fiore di loto, che costituisce oggi una delle meraviglie del subcontinente indiano. Quella in Israele è un’opera di elevata complessità, progettata dall’architetto iraniano-canadese Hossein Amanat – famoso per i suoi progetti dei tre degli edifici dell’Arco Bahai sul Monte Carmelo ad Haifa (Israele) e della Torre Azadi, uno dei simboli di Teheran (Iran) -, per cui viene utilizzato il marmo della Margraf.

Il progetto prevede la realizzazione di 16 giganteschi petali in marmo bianco carrara (ciascuno 24 metri di lunghezza, 10 di larghezza e 5 di altezza), che sovrastano il corpo centrale dell’edificio dal diametro di 55 metri, sorretti da 11 pilastri alti 11 metri per un totale di 700 metri cubi di materiale lavorato. Sebbene la struttura principale dell’edificio sia in cemento, per rivestire l’edificio e il traliccio è stato scelto il rivestimento in marmo che presenta uno spessore di 6 cm, con un sistema di ancoraggio meccanico progettato su misura per tenere in sicurezza i pezzi di grandi dimensioni. Le pareti verticali del Santuario sono rivestite da elementi in marmo da due metri per due, tagliati come se fossero la piega di un panno, creando una delicata torsione dal basso verso l’alto. Una vera e propria sfida, resa possibile grazie a macchine da taglio di ultima generazione, capaci di elaborare i modelli 3D, inviati direttamente dall’architetto.

Per creare il motivo del soffitto, cinque aperture a forma di diamante vengono ripetute radialmente sedici volte. Tre file di aperture sono coperte da lucernari, mentre le due file di aperture più grandi, esterne, sono aperte al cielo. Per installare questi pezzi di marmo sopraelevati, Margraf ha sviluppato un sistema di assemblaggio e di montaggio e seguirà tutte le fasi di posa in cantiere. Margraf infatti opera in stretta collaborazione con il mondo dell’architettura, ai livelli più elevati. Fin dagli inizi l’azienda, nata nel 1906 con il nome Industria Marmi Vicentini, ha fornito il materiale e le professionalità per la realizzazione di progetti come il Palazzo della Borsa di Genova, quello della Banca d’Italia di Milano, il Palazzo del Governatore del Cairo, il grattacielo della Bankers Trust di New York, le sedi della State Bank of Chicago, della Union Trust Company a Cleveland e la Galleria Florida a Buenos Aires. Negli anni successivi al secondo conflitto mondiale iniziano varie collaborazioni con i grandi nomi dell’architettura italiana e mondiale.

Come nel 1948, quando la collaborazione tra Margraf ed Emilio Lancia si concretizza nel Palazzo Missori di Milano dove i marmi dell’azienda consentono il restauro integrale della Galleria Vittorio Emanuele II, ultimato nel 1955. La Margraf passa anche dall’architettura all’arte con la realizzazione dei “Bagni Misteriosi” di Giorgio De Chirico, esposti nel 1973 alla Triennale di Milano. Con gli anni Settanta inizia la definitiva fase di internazionalizzazione, con l’Universal House of Justice del Baha’i World Center di Haifa in Israele, firmato da Houssein Amanat, cui farà seguito, nel decennio successivo, il Momentum Place di Dallas, opera di John Burgee e Philip Johnson e all’aeroporto di Pechino di Norman Foster. Molti sono stati i progettisti di fama mondiale che hanno legato il loro nome a quello di Margraf: a partire da Ignazio Gardella, Kevin Roche e George Khalaf, con i suoi progetti a Kuwait City, fino ad arrivare, in tempi più recenti, a Paolo Portoghesi e a Norman Foster.