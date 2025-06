Israele-Iran, Schlein: non accetteremo che faccia dimenticare Gaza

Roma, 14 giu. (askanews) – “Noi non accetteremo che questa grave vicenda, questo attacco all’Iran e le sue conseguenze, facciano dimenticare Gaza nel dibattito europeo e anche nel dibattito italiano”. Lo ha detto la segretaria del Pd, Elly Schlein, durante il dibattito seguito all’audizione del ministro degli Esteri, Antonio Tajani, davanti alle commissioni Esteri di Camera e Senato.

“Noi – ha aggiunto – continuiamo a chiedere oltre il cessate il fuoco, la liberazione incondizionata di tutti gli ostaggi israeliani, le sanzioni per il governo di estrema destra di Netanyahu e anche il riconoscimento dello stato di Palestina, perché pure i palestinesi come gli israeliani hanno pieno diritto a vedersi riconosciuto uno Stato in cui vivere in pace e sicurezza e non li dobbiamo dimenticare perché si apre un altro fronte”.