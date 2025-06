Israele-Iran, Tajani: sono pronto per Aula ma opposizione si sveglia tardi

Roma, 13 giu. (askanews) – “Ogni giorno l’opposizione chiede che io vada in Parlamento, io vado quando sono invitato a parlare di tutto: sono stato Presidente del Parlamento, figuriamoci quanto rispetto ho e possa avere per l’istituzione parlamentare. Io stamattina all’alba ero già qua (all’Unità di crisi della Farnesina, ndr), quindi invito tutti quanti a seguire anche il mio esempio, anche l’opposizione a svegliarsi presto la mattina”. È quanto ha detto oggi il ministro degli Esteri Antonio Tajani rispondendo, in un intervento su Sky, a una domanda sulla richiesta delle opposizioni, rivolta allo stesso ministro degli Esteri, di riferire in Aula sulla crisi tra Israele e Iran.

“Io mi auguravo che mi chiamassero alle 3 e mezza, alle 3 e tre quarti, quando c’è stato l’attacco. Io sono pronto ad andare in qualsiasi momento in Parlamento, io sto qua dall’alba insieme a tanti bravi funzionari che non scrivono da casa, ma sono qui a rispondere ai cittadini, a servire i cittadini italiani, a servire la causa della pace, con fatti concreti e non con semplici dichiarazioni”, ha commentato ancora il ministro.