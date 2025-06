Israele-Iran, von der Leyen sente Netanyahu: con Iran soluzione negoziata

Kananaskis (Canada), 16 giu. (askanews) – “Ho parlato con il primo ministro Benjamin Netanyahu. Stiamo seguendo con profonda preoccupazione gli sviluppi in Medio Oriente. Ho ribadito il nostro impegno per la pace, la stabilità e gli sforzi diplomatici che portino alla de-escalation”. Lo ha detto dal G7 in Canada la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen.

“In questo contesto – ha aggiunto – ho sottolineato che Israele ha il diritto di difendersi. L’Iran è la principale fonte di instabilità regionale. L’Europa è sempre stata chiara: l’Iran non potrà mai dotarsi di un’arma nucleare. C’è urgente bisogno di una soluzione negoziata. Abbiamo costantemente espresso forti preoccupazioni in merito ai programmi nucleari e missilistici balistici dell’Iran: gli stessi missili che colpiscono indiscriminatamente città non solo in Israele, ma anche in Ucraina”.

Con Netanyahu, ha detto ancora, “abbiamo anche discusso di Gaza. La situazione umanitaria a Gaza è inaccettabile. Ho ribadito il nostro appello urgente affinché tutti gli aiuti umanitari raggiungano immediatamente i civili in difficoltà. È indispensabile la ripresa del cessate il fuoco e l’immediato rilascio degli ostaggi, affinché si possa giungere finalmente alla fine definitiva delle ostilità”.