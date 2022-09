Israele, la nuova “Route 16” di Gerusalemme porta la firma di un’azienda italiana

Da oggi Gerusalemme ha un nuovo tratto di autostrada che garantisce alla città un ingresso alternativo. Lunga 6 chilometri, la sezione – che si chiama ‘Route 16’ – porta il traffico dalla autostrada 1 (che unisce Tel Aviv a Gerusalemme) direttamente in città nei pressi del centrale quartiere di Givat Shaul con l’obiettivo di ridurre in modo significativo l’afflusso veicolare diretto verso il sud e l’est di Gerusalemme. Il tratto – che conta 4 tunnel e 7 ponti – è stato realizzato attraverso una partnership pubblico-privata che ha visto la presenza, già consolidata in Israele, dell’azienda italiana Pizzarotti. Il sindaco di Gerusalemme Moshe Lion ha sottolineato che la nuova bretella “è solo uno dei numerosi progetti volti a promuovere il sistema viario” della città che comprende anche ulteriori linee di metropolitana leggera.