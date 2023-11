Israele, l’ambasciatore Bar incontra Stefania Craxi

L’ambasciatore di Israele in Italia, Alon Bar, ha incontrato la senatrice Stefania Craxi, presidente della Commissione Esteri di palazzo Madama. “Ho ringraziato la presidente per le sue parole di solidarietà verso Israele e per la forza con cui, in queste settimane, ha condannato Hamas e la campagna di disinformazione che i terroristi palestinesi stanno facendo, per diffondere la loro propaganda e aizzare l’odio verso Israele e gli ebrei”, ha detto il diplomatico di Tel Aviv al termine dell’incontro.