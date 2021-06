Israele: Likud vuole affondare governo anti-Netanyahu, nel mirino 4 deputati

Tel Aviv, 4 giu. (Adnkronos) – Convincere almeno uno di quattro deputati considerati in bilico per affondare la coalizione Bennett-Lapid ed il loro governo anti-Netanyahu. E’ l’obiettivo – riporta stamane la tv ‘Kan’ – del partito Likud, mentre La futura coalizione, che sulla carta può contare su una maggioranza di 61 deputati su 120, spera di presentarsi in Parlamento già lunedì per il voto di fiducia.