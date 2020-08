Israele, nuove opportunità per le imprese italiane: il 1° settembre incontro web

L’Ambasciata d’Italia in Israele e l’Agenzia ICE – in collaborazione con il Ministro per l’Innovazione Tecnologica e la Digitalizzazione, la Camera di Commercio e Industria Israele-Italia e alcuni partner privati – organizza il webinar Accelerate in Israel, che si terrà martedì 1° settembre dalle 9 alle 10 (orario italiano). Il webinar illustrerà le modalità di partecipazione al bando per il finanziamento di un periodo di dieci settimane di accelerazione in Israele per start-up italiane, sulla base dell’accordo italo-israeliano di cooperazione industriale, scientifica e tecnologica. L’iniziativa sarà l’occasione per ricevere informazioni sul programma di accelerazione, che inizierà a gennaio 2021: si potranno fare domande e si potrà ascoltare una breve introduzione all’ecosistema delle start-up israeliane. È in programma anche una relazione sull’esperienza di una start-up italiana che ha partecipato alla prima edizione del programma, che si è svolta quest’anno.