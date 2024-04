Israele, nuove schermaglie diplomatiche con l’Iran

L’ Ambasciatore israeliano a Roma, Alon Bar, in un’intervista a Skytg24, avrebbe affermato che l’Iran sarebbe dietro a molte delle minacce ricevute ultimamente, compresa quella di Roma, aggiungendo che Israele “condivide le informazioni” con le varie polizie locali.

“Siamo preoccupati per i diplomatici e per i cittadini israeliani. E siamo grati alla polizia italiana che fa tutto il possibile per garantire la sicurezza degli israeliani”, ha concluso. Nei giorni scorsi l’ambasciata israeliana a Roma era stata chiusa per motivi di sicurezza.

Ormai la diplomazia e’ riferimento per ogni attacco mirato iniziando dalla Siria ed espandendosi in tutto il mondo: un segno preoccupante che mostra l’impossibilità di voler creare un dialogo, una misura o una interfaccia di pace.