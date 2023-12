Israele rafforza la sua offensiva dopo il veto Usa a cessate il fuoco

Ancora scontri e raid notturni israeliani nella Striscia di Gaza

Roma, 9 dic. (askanews) – L’esercito israeliano ha pubblicato nuove immagini, in cui mostra le ultime operazioni nella Striscia di Gaza: si vede la brigata Kfir che in una scuola nel quartiere Shajaya a Gaza City avrebbe individuato una cellula di Hamas. Altre immagini mostrano dei raid aerei contro presunte infrastrutture di Hamas.Israele rafforza così la sua offensiva contro i militanti di Hamas a Gaza dopo che gli Stati Uniti hanno posto il veto a una risoluzione Onu che chiedeva il cessate il fuoco a Gaza dopo due mesi di guerra.Venerdì 8 dicembre l’esercito israeliano ha dichiarato di avere colpito 450 obiettivi nella Striscia in 24 ore. Il ministero della Sanità di Hamas ha riferito di 40 morti vicino a Gaza City, nel nord, e di decine di altre vittime a Jabalia e nella principale città del sud, Khan Yunis.Il giorno dopo gli attacchi israeliani su Rafah, vicino alla frontiera con l’Egitto, i residenti palestinesi contano i danni, come si vede nelle immagini di Afptv.Macabra scoperta invece al mercato di Jabalia, dove numerose tombe sono state scoperte per le vittime dei raid nel nord della Striscia di Gaza.