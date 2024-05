Israele, tensioni tra il capo del Governo e l’ambasciatore americano

Legati, bendati, tenuti con i pannoloni: tre fonti israeliane hanno raccontato alla Cnn gli abusi commessi sui palestinesi arrestati nel corso del conflitto nella Striscia di Gaza e detenuti nella base di Sde Teiman, nel deserto del Negev. Una delle fonti è un israeliano che lavora nella struttura e che ha scattato due fotografie di una scena che, a suo dire, continua a perseguitarlo. Gli scatti mostrano file di uomini in tute grigie seduti su materassi sottilissimi, recintati da filo spinato. Tutti appaiono bendati, con la testa pesante sotto la luce dei riflettori. “Ci è stato detto che non potevano spostarsi. Dovrebbero stare seduti in posizione verticale. Non sono autorizzati a parlare. Non è permesso sbirciare sotto la benda”, ha detto la fonte. Alle guardie è stato detto di “urlare uskot” (zitti in arabo) e di “individuare le persone problematiche e punirle”. Le fonti hanno anche riferito di amputazioni eseguite a causa delle ferite riportate per le manette; di procedure mediche talvolta eseguite da medici poco qualificati tanto che la struttura è stata definita “un paradiso per gli stagisti”; e di un’aria impregnata dell’odore di ferite trascurate e lasciate marcire. Stanto alle fonti, la struttura di Sde Teiman, situata a circa 29 chilometri dalla frontiera con Gaza, è divisa in due parti: recinti dove circa 70 detenuti palestinesi provenienti da Gaza sono posti sotto estrema contenzione fisica, e un ospedale da campo dove i detenuti feriti sono legati ai loro letti, con indosso i pannoloni, alimentati con le cannucce.

Nel dopoguerra a Gaza “probabilmente bisognerà avere un governo civile con residenti della Striscia non votati alla nostra distruzione”. Lo ha detto il premier Benyamin Netanyahu in una intervista a Gerusalemme al talk show Dr. Phil sulla Cnn. “Possibilmente – ha aggiunto – con l’aiuto degli Emirati Arabi Uniti, dell’Arabia Saudita e di altri Paesi che vogliono la stabilità e la pace”; però la sua leadership in Israele non è mai stata messa in discussione come adesso è ancora una volta ci troviamo di fronte ad un grande distinguo tra cittadini e primo ministro come vincolo prospettico per una pace duratura.

Per arrivare a una“la palla ora è nelle mani” di Israele, afferma Hamas dopo gli ultimi negoziati di ieri in Egitto. Intanto lasi allarga. “Sconfiggeremo il nostro nemico” anche “da soli”, ha affermato il premier israeliano dopo che il presidente Usa ha posto come condizione per l’invio di armi offensive allo Stato ebraico la. Oggi l’Assemblea generale dell’potrebbe votare una bozza di risoluzione checome qualificata per diventare membro delle Nazioni unite a pieno titolo.