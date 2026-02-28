Israele-Usa, attacchi contro l’Iran. Trump: Difendiamo gli americani dalle minacce

“Abbiamo iniziato una grande operazione in Iran. L’obiettivo è difendere gli americani eliminando imminenti minacce del regime iraniano”. Lo ha annunciato Donald Trump in un video pubblicato su Truth.

“Il nostro obiettivo è difendere il popolo americano eliminando le minacce imminenti del regime iraniano, un gruppo feroce di persone molte dure e terribili”, ha detto nel messaggio di otto minuti. Le attività minacciose del regime “mettono direttamente in pericolo gli Stati Uniti, le nostre truppe, le nostre basi all’estero e i nostri alleati in tutto il mondo”, ha messo in evidenza il presidente Usa.

Poco dopo le 7,30 di questa mattina a Tel Aviv il ministro della Difesa Israel Katz aveva comunicato: “Israele ha lanciato un attacco preventivo contro l’Iran per rimuovere le minacce allo Stato”.

Di conseguenza, aveva aggiunto Katz, “si prevede un attacco missilistico e con droni contro lo Stato di Israele e la sua popolazione civile nell’immediato futuro”.

Poi il Wall Street Journal citando alcune fonti aveva annunciato che anche gli Stati Uniti stavano attaccando l’Iran con Israele.

Decine di attacchi americani sono in corso con aerei partiti dalle basi in Medio Oriente o dalle portaerei, aveva spiegato poi il New York Times citando un funzionario americano.

Nel mirino degli attacchi americani c’è l’apparato militare iraniano. Al di là dei siti nucleari, si ritiene che Teheran abbia 2.000 missili balistici sparsi in tutto il paese.