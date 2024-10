Israele: Yahya Sinwar era un vile assassino e un terrorista

Parla il ministro della Difesa Yael Gallant

Roma, 17 ott. (askanews) – “Lo Stato di Israele ha portato giustizia con l’eliminazione di Yahya Sinwar, un vile assassino e un terrorista”: così il ministro della Difesa israeliano Yoav Gallant in divisa e giubbotto antiproiettale, in un video, commenta l’assassinio del neo leader di Hamas a Gaza. “Yahya Sinwar è un terrorista, uno stratega del terrorismo, che ha pianificato e messo in pratica il 7 ottobre, nel corso del quale così tanti israeliani sono stati assassinati, bambini, donne e anziani. L’eliminazione di Sinwar si unisce a una lunga serie di eliminazioni, da Nasrallah a Muhammed Deif e molti altri. Perseguiremo ed elimineremo i nostri nemici” ha detto Gallant.