Israele,Intel investirà 25 mld dollari anche grazie a maxi-incentivi

Roma, 26 dic. (askanews) – Il Times of Israel riporta che un investimento di 25 miliardi di dollari sosterrà uno stabilimento di produzione di chip a Kiryat Gat, in Israele, che darà lavoro a migliaia di lavoratori, e che dovrebbe iniziare le operazioni entro il 2028. L’accordo di principio è stato concordato in linea di principio a giugno.

Secondo Bloomberg, l’investimento del colosso dei chip arriva dopo che Intel si è assicurata 3,2 miliardi di dollari di incentivi da Israele.

Martedì le azioni Intel sono aumentate del 2,4% nelle contrattazioni pre-mercato. Le azioni della società aumenteranno dell’81,6% nel 2023, superando il guadagno SPX dell’indice S&P 500 del 23,8%.

“La scelta della società globale Intel di approvare un investimento senza precedenti di 25 miliardi di dollari e di stabilire la sua nuova fabbrica proprio qui, in Israele, è importante e significativa”, ha affermato il ministro delle Finanze israeliano Bezalel Smotrich, in un tweet tradotto su X, precedentemente noto come Twitter. “Un tale investimento, mentre Israele è in guerra con il male assoluto, una guerra in cui il bene è obbligato a sconfiggere il male, è un investimento nei valori corretti e giusti che promuovono l’umanità”.

“La scelta della società globale Intel di investire in Israele, un investimento senza precedenti come questo, è un’espressione di fiducia nello Stato di Israele e nell’economia israeliana”, ha aggiunto.

Kiryat Gat si trova a circa 12 miglia dal confine con Gaza. “Questo investimento promuoverà un’occupazione di qualità con elevata produttività negli insediamenti periferici e influenzerà la crescita dell’economia israeliana”, ha twittato Smotrich.

Intel è già uno dei maggiori datori di lavoro nel settore high-tech israeliano e ha 11.700 dipendenti nel paese, secondo il sito web della società. La forza lavoro del gigante dei chip in Israele comprende 3.900 dipendenti nel settore manifatturiero e 7.800 in ruoli di sviluppo. Sulla base dei dati del 2022, le attività israeliane di Intel rappresentano 8,7 miliardi di dollari di esportazioni, ovvero il 5,5% delle esportazioni high-tech del paese e l’1,75% del PIL di Israele.

Israele ha promesso di schiacciare Hamas dopo l’attacco del 7 ottobre in cui i terroristi hanno ucciso circa 1.200 persone, per lo più civili, e hanno preso in ostaggio oltre 240 persone. Secondo funzionari sanitari di Gaza, la guerra di Israele per distruggere Hamas ha provocato la morte di circa 20.000 palestinesi.