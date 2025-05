Israeliani di estrema destra provano a bloccare aiuti per Gaza

Arrestati dalle forze di sicurezza

Kerem Shalom (Israele), 21 mag. (askanews) – Le forze di sicurezza israeliane hanno fermato e arrestato un gruppo di manifestanti di estrema destra israeliani che cercavano di impedire l’ingresso di aiuti umanitari a Gaza al valico di frontiera di Kerem Shalom, nel Sud del Paese. “Sono qui per protestare contro questa situazione immorale e ingiusta, che consiste nel nutrire i nostri nemici mentre tengono i nostri ostaggi”, ha dichiarato uno dei manifestanti, Michael Raskas.Il blitz è avvenuto dopo che Israele, sotto la pressione internazionale per la situazione umanitaria drammatica a Gaza, ha dato il via libera, come confermato dall’Onu, all’ingresso nella Striscia di 100 camion di aiuti.