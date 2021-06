Issnaf, Young Investigator Awards 2021: premi ai ricercatori italiani in Nord America

La Fondazione Italiana Scienziati e Studiosi del Nord America (ISSNAF) ha aperto la call per partecipare agli Young Investigator Awards 2021. Ogni anno, l’Issnaf conferisce premi a ricercatori italiani all’inizio della loro carriera in Nord America, in riconoscimento del contributo significativo e innovativo all’interno di diverse discipline di studio: Embassy of Italy Award for research in sustainability: verranno premiati giovani ricercatori italiani negli USA nei settori dei materiali, dell’energia, della salute umana e dei processi produttivi (agricoli e industriali), il cui lavoro ha mostrato un potenziale per migliorare la sostenibilità globale; Franco Strazzabosco Awars for research in engineering: istituito nel 2013 in memoria del Dott. Franco Strazzabosco, questo premio è un omaggio al coraggio imprenditoriale degli ingegneri italiani che si sforzano di applicare le scoperte scientifiche a vantaggio del pubblico (sono esclusi i campi dell’ingegneria coperti dall’Embassy of Italy Award); Mario Gerla Award for research in computer science: istituito nel 2019 in memoria del Dr. Mario Gerla, professore di Computer Science alla UCLA e membro fondatore dell’Issnaf; Paola Campese Award for research in hematologic malignancies: istituito da Stefania e Vito Campese nel 2011 in memoria della loro figlia Paola; RnB4Culture Award for innovation in the study of Italian culture: questo premio riconosce la vitalità della ricerca nella cultura italiana e la sua natura in evoluzione attraverso l’uso innovativo della tecnologia o l’originalità dell’approccio.

Per partecipare occorre: avere la cittadinanza italiana; collaborare attualmente con un istituto di ricerca negli Stati Uniti o in Canada (i candidati per il Premio Embassy of Italy devono lavorare negli USA); e aver ottenuto un Dottorato di ricerca o la residenza medica/veterinario completata tra il 1° gennaio 2014 e il 31 dicembre 2019.

Saranno selezionati 3 finalisti per ogni premio, che presenteranno le loro ricerche agli Young Issnaf Simposia nel novembre 2021. I vincitori saranno annunciati all’ISSNAF Annual Event il 1° dicembre e riceveranno l’Award Winner Certificate e un premio di 3.000 dollari.

È possibile presentare la domanda entro il 30 giugno 2021.