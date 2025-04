Istat 2023: Campania la regione più giovane e con il maggiore incremento di stranieri

Anche nel 2023, in Italia prevale la componente femminile nella popolazione: rappresentano il 51,1% e tra i centenari quasi 8 su 10 sono donne. Nelle regioni, la prevalenza più bassa di donne si registra in Molise (50,5%), mentre la più alta in Liguria (51,7%). E anche in questo caso, il peso della componente femminile e nelle età più avanzate. E’ quanto emerge dal censimento della popolazione 2023 dell’Istat e dai focus regionali che sono stati presentati oggi a Roma. Nei comuni più piccoli fino a mille abitanti c’è però una prevalenza della componente maschile. “Il primato lo ha Salza di Pinerolo (To), con solo 71 residenti, che ha una percentuale di uomini pari al 64,8%”, evidenziano. Per quanto riguarda l’età, la popolazione è leggermente più anziana rispetto al 2022 con un’età media di 46,6 anni (+0,2). Un processo di invecchiamento, fanno sapere, che riguarda tutte le regioni. L’incremento maggiore è in Sardegna e Puglia (+0,4) e la regione più anziana è la Liguria con un’età media di 49,5 anni. Savona presenta la struttura demografica più anziana. Mentre la regione più giovane è la Campania con un’età media di 44,2 anni. Caserta (43,3 anni) e Napoli (43,4 anni) hanno la struttura demografica più giovane. Per quanto riguarda la popolazione straniera, secondo i dati Istat sono 112mila gli stranieri in Italia nel 2023, l’8,9% della popolazione totale (+0,2 dal 2022). L’incremento è in tutte le regioni, soprattutto in Molise (+61,5 per mille), Basilicata (+49,5 per mille) e Campania (+46,4 per mille). Per quanto riguarda l’incidenza della popolazione straniera sul totale della popolazione, è più alta nelle regioni del Nord e del Centro (11%) e più bassa in quelle del Sud (4,5%). Nei comuni tra 50.001 e 100mila abitanti e in quelli oltre i 100mila la presenza straniera maggiore, rispettivamente del 12,2% e dell’8,8%. Mentre nei piccoli comuni l’incidenza è più bassa. Degli stranieri residenti in Italia almeno la metà sono donne, ma l’incidenza della popolazione femminile è eterogenea. Le regioni dove prevalgono gli uomini sono: Liguria, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia. La popolazione straniera è anche più giovane rispetto a quella italiana: l’indice di vecchiaia è pari a 36,8 contro i 222,2 nella popolazione italiana.