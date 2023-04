Istat, 36% italiani sedentari e 44,5% sovrappeso

(Adnkronos) – Nel 2022, in Italia, la quota di persone sedentarie, che dichiarano cioè di non svolgere né sport né attività fisica nel tempo libero, è pari al 36,3%. L’indicatore mostra un significativo peggioramento rispetto al 2021 (quando era pari al 32,5%) e si riallinea, invece, ai livelli registrati nel biennio pre-pandemico 2018-2019. L’eccesso di peso tra la popolazione adulta, in crescita nel 2020 (quando era pari a 45,9%), si riallinea sia nel 2021 che nel 2022 ai livelli pre-pandemia, con valori rispettivamente pari a 44,4 e 44,5%. La componente dell’indicatore relativa all’obesità rimane tuttavia in aumento nel lungo periodo. E’ quanto rileva l’Istat nella decima edizione del Rapporto sul Benessere equo e sostenibile (Bes).

E ancora: nel 2022, è pari al 16,8% la quota di popolazione di 3 anni e più che ha consumato giornalmente almeno quattro porzioni di frutta e/o verdura, in continua diminuzione negli ultimi anni (sfiorava il 20% nel periodo 2015-2018).