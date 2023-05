Istat: aumentano divorzi e separazioni. Ma al Sud separarsi resta ancora un lusso

“Nel periodo post covid abbiamo sicuramente registrato un boom di richieste di separazione, divorzi ma anche di cessazioni di convivenza con regolamentazione dell’affido di minori. Al Sud la percentuale è aumentata considerevolmente e abbiamo riscontrato un’importante richiesta di domande di separazione”. A parlare è Rosa Di Caprio, avvocato matrimonialista che, con centinaia di casi tra separazioni, divorzi, affido minori e questioni patrimoniali, si occupa di diritto di famiglia da oltre 15 anni. La Di Caprio è anche autrice del testo “Separiamoci e divorziamo”, il manuale per chi sta per separarsi.

Avvocato, qual è la situazione?

Basta guardare i dati dell’Istat che ha pubblicato di recente il report “Matrimoni, unioni civili, separazioni e divorzi” secondo cui, se è vero che nel 2021 c’è stata una ripresa dei matrimoni (ne sono stati celebrati in Italia 180.416, l’86,3% in più rispetto al 2020) con un trend in aumento anche che nei primi 9 mesi del 2022, con un + 4,8%, nello stesso periodo sono cresciute anche le richieste di separazioni e divorzi. Nel 2021, infatti, le separazioni sono state 97.913 (+22,5% rispetto all’anno precedente), tornando esattamente ai livelli pre-pandemici. Nello stesso anno i divorzi sono stati 83.192, il 24,8% in più rispetto al 2020.

La crisi economica accentua o frena questo processo?

Molte coppie restano insieme per valutazioni di tipo economico. Si pensi ai papà che spesso finiscono per vivere in auto. Oppure a madri che restano senza sostegno economico dal marito nullatenente. Separarsi riduce le economie di scala del nucleo familiare. Vi è poi un altro aspetto molto triste. La parte economicamente più debole difficilmente riesce ad emanciparsi ad un rapporto tossico o violento poiché privo di sostegno economico. Lo stesso processo di separazione ha un costo rilevante. Nel Sud, separarsi resta ancora un lusso.

Cosa è cambiato con la riforma Cartabia? E’ un vantaggio per chi desidera separarsi?

In base alla nuova normativa, entrata in vigore il 1 marzo scorso, si potrà ottenere la separazione e il divorzio con un unico procedimento, con tempi più brevi. L’obiettivo delle legislature è sempre quello di velocizzare i ricorsi e i processi. La preoccupazione di noi addetti ai lavori al momento è che probabilmente, per come è strutturata, la riforma potrebbe non avere degli uffici giudiziari adeguati. Una grande parte del lavoro spetta a noi avvocati che dobbiamo cercare di spingere le parti a concludere la separazione consensualmente, in tempi più veloci. Non bisogna però credere che sarà tutto più veloce e più facile: ci sono infatti dei tempi tecnici che andranno comune rispettati.

Assegno di mantenimento ed assegno divorzile all’ex: quali sono le differenze?

Esiste una differenza sostanziale. Mentre il primo può essere riconosciuto nell’ambito di una fase in cui il vincolo matrimoniale esiste benchè sia cessata la convivenza ed affievoliti numerosi doveri, il secondo può essere riconosciuto quando gli effetti civili del matrimonio sono cessati e dunque viene meno il vincolo di solidarietà familiare. I presupposti per il riconoscimento sono pertanto diversi. L’assegno di mantenimento in fase di separazione presuppone la permanenza del vincolo coniugale. In caso di separazione si ha solo una sospensione dei doveri del matrimonio, ad esempio l’obbligo di convivenza, di fedeltà e di collaborazione; mentre rimangono invariati i doveri di natura economica. Nel divorzio, invece, vengono meno tutti i rapporti tra i coniugi sia personali che economici.

E relativamente all’assegnazione della casa coniugale? Quali novità ci sono?

La casa coniugale segue ancora il criterio di assegnazione nell’interesse della prole. Le pronunce della Cassazione sono prevalentemente nel senso che il figlio minore non può essere sballottato tra le abitazioni di mamma e papà, anche se il giudice decide per il collocamento paritetico fra i genitori. E ciò specialmente quando il bambino, ancora piccolo, è cresciuto nella casa familiare. Quest’ultima deve, dunque, essere assegnata a uno dei due genitori per evitare che il minore sia sradicato dal suo habitat.

Avvocato, lei si occupa anche di violenza contro le donne. Gli ultimi anni sono stati disastrosi con numerosi casi di femminicidio. Dalla giurisprudenza arriva qualche segnale?

Con una sentenza del 22 settembre scorso, la Corte di Cassazione ha stabilito che uno schiaffo del marito alla moglie durante una lite, anche se avviene una sola volta nell’arco della convivenza coniugale, può essere causa “determinante” della separazione e “sufficiente motivo di addebito” a carico del coniuge manesco. Recentemente, poi, è stato istituito il reddito di libertà, un sussidio economico rivolto alle donne vittime di violenza e in condizioni di difficoltà. Ha un importo pari a 400 euro mensili per la durata di un anno. La finalità è quella di garantire e favorire l’indipendenza economica, l’emancipazione e dei percorsi di autonomia per le donne vittime di violenza. L’augurio è che questa misura sia maggiormente implementata per garantire realmente un’autonomia finanziaria alle donne vittime di violenza.”