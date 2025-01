Istat, cresce l’Ia nell’industria italiana, +71% nel 2024

Cresce l’utilizzo dell’Intelligenza artificiale nell’industria italiana: in termini assoluti, rispetto al 2023, il numero di imprese che utilizzano almeno una delle tecnologie Ia aumenta del 71 %, facendo registrare la variazione massima per la Ia generativa (+163,5%) e quella minima per la Ia utile alla movimentazione delle macchine (+3,7%). E’ quanto emerge dal rapporto Istat su imprese e tecnologia, secondo cui sale dal 5% all’8,2% nel 2024 la quota di imprese con almeno 10 addetti che utilizzano l’Ia, un aumento che però ancora non colma la distanza con la media Ue che è al 13,5%. Nell’utilizzo dell’Ia fanno un passo avanti significativo le imprese con 50-99 addetti che si attestano al 14% (era 5,6% nel 2023). Cresce anche la quota delle grandi imprese, ora al 32,5% dal 24,1% del 2023. Tra le attività economiche che più la sfruttano, al primo posto c’è l’informatica (36,7%, era il 23, 6% l’anno precedente) le tlc (dal 18,1% al 27,6%), e cinema, tv e video (dall’11,1% al 28,3%). Si tratta di imprese per il 63% localizzate nel nord del Paese, un quarto in Lombardia e il 13% in Veneto, con quote rilevanti anche per Lazio ed Emilia-Romagna (circa 9,5%), della Campania, Piemonte e Toscana ( tra l’8% e il 6%).