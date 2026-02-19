Istat: Inquinamento automobilistico in calo in Italia ma non ancora nel Mezzogiorno

Il parco auto italiano diventa progressivamente meno inquinante, ma la riduzione non procede ovunque alla stessa velocità. Nel Mezzogiorno il potenziale inquinante resta ancora elevato. È quanto emerge dal report 2024 sul parco veicolare diffuso dall’Istat.

Nel 2024 l’Italia si conferma il Paese dell’Unione europea con il più alto numero di autovetture in rapporto alla popolazione: 701 ogni mille abitanti, contro una media Ue di 578. Un primato che pesa soprattutto nelle grandi città del Sud, dove la pressione ambientale legata al traffico resta significativa.

Catania in testa per numero di auto

Tra i capoluoghi metropolitani, Catania registra il valore più alto di motorizzazione: 824 autovetture ogni mille abitanti. Seguono Reggio di Calabria (725), Cagliari (709), Messina (698) e Palermo (oltre 625).

All’estremo opposto, il tasso più basso si registra a Venezia (460 autovetture ogni mille abitanti), mentre il massimo assoluto tra i capoluoghi si rileva a Frosinone, con 856 vetture ogni mille residenti.

Tra le grandi città, risultano particolarmente esposte alla pressione ambientale del traffico Napoli, Catania, Palermo, Messina e Cagliari, nonostante l’indice del potenziale inquinante delle autovetture sia in miglioramento.

Motorizzazione in aumento quasi ovunque

Rispetto al 2023, il tasso di motorizzazione nei capoluoghi aumenta dello 0,8%, in linea con la crescita nazionale (+1,0%).

L’incremento supera lo 0,5% in 74 città, tra cui Torino, Venezia, Bologna, Roma, Napoli, Bari, Reggio di Calabria, Palermo, Messina e Catania.

La diminuzione oltre lo 0,5% si registra solo in tre città: Genova, Milano e Monza.

Gli aumenti più consistenti si osservano nei capoluoghi del Nordest (+1,1%) e del Sud (+1,2%).

Potenziale inquinante: Nordest sotto quota 100, Sud ancora lontano

L’indice del potenziale inquinante, calcolato ponendo a 100 l’equilibrio numerico tra auto ad alto e basso impatto ambientale, mostra un miglioramento significativo rispetto al passato.

Nel 2024 il valore nazionale è 109,9, in netto calo rispetto al 136,0 del 2019. Per la prima volta il Nordest scende sotto quota 100 (97,4), segnale di un parco veicoli mediamente meno impattante.

Nordovest e Centro si avvicinano alla soglia di equilibrio, mentre il Mezzogiorno resta ancora distante.

Tra i comuni capoluogo l’indice più alto si registra a Catania (156,6). Il valore supera quota 120 in altre 23 città del Sud, tra cui Napoli, Reggio di Calabria, Palermo e Messina.

Il quadro che emerge è chiaro: il parco auto italiano sta cambiando, ma il divario territoriale resta marcato. Al Nord l’equilibrio tra vetture più e meno inquinanti è vicino, al Sud il peso delle auto a maggiore impatto continua a incidere sulla qualità ambientale urbana.