Istat, reddito delle famiglie: Mezzogiorno fanalino di coda

Nel 2024 il reddito disponibile delle famiglie per abitante del Mezzogiorno (17,8mila euro) si conferma il più basso del Paese, il suo valore è di poco inferiore al 70% di quello del Centro-Nord (25,9mila euro). Lo comunica l’Istat nel rapporto ‘Conti economici territoriali’ relativo agli anni 2022-24. Si tratta di stime definitive dei Conti economici territoriali per il 2022, di quelle semi-definitive per il 2023 e di quelle preliminari per il 2024, coerenti con i dati nazionali diffusi a settembre 2025. Nel 2024, sottolinea l’Istat, le famiglie residenti nel Nord-ovest hanno registrato il livello di reddito disponibile per abitante più elevato (27,1mila euro annui), seguite dal Nord-est (25,9mila euro) e dal Centro (24,1mila euro). Nel Mezzogiorno il reddito disponibile per abitante ha raggiunto 17,8mila euro (17,2mila euro del 2023), segnando un incremento del 3,7%.

La graduatoria regionale del reddito disponibile per abitante del 2024 ha confermato sostanzialmente la struttura dell’anno precedente: al primo posto si è collocata la Provincia autonoma di Bolzano/Bozen, con 32,7mila euro correnti (31,8mila euro nel 2023), seguita dalla Lombardia (28,2mila euro) e dall’Emilia-Romagna (26,7mila euro). La Calabria è risultata all’ultimo posto, con 16,8mila euro (16,2mila euro nel 2023), preceduta da Campania e Sicilia (rispettivamente 17,2mila e 17,4mila euro).