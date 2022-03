Istituto Studi sul Mediterraneo, al via la partnership col Cnr

L’Istituto di Studi sul Mediterraneo del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR ISMed) e il Centro Studi Regione Mezzogiorno Mediterraneo EU-MED siglano un Accordo quadro di collaborazione. L’intesa prevede azioni di collaborazione e cooperazione scientifica su aspetti come l’innovazione e il trasferimento della conoscenze. Gli interventi saranno incentrati in particolar modo su tematiche di interesse per l’economia dell’Area del Mediterraneo. A firmare l’Accordo il professore Salvatore Capasso, direttore del CNR ISMed, e il professore Rocco Giordano, presidente del Centro Studi EU-MED. L’intesa ha durata triennale ed è aperto, qualora i due partner attuali lo decidano, all’ingresso di nuove entità pubbliche e private.