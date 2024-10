Istituto Alberghiero Ferraioli, cerimonia di consegna delle qualifiche regionali per 116 giovani 

Un importante traguardo per ben 116 ragazzi, di cui 11 con disabilità. E’ la cerimonia di consegna delle qualifiche professionali regionali di Enogastronomia, Sala e Vendita e Accoglienza Turistica tenutasi nella Sala Romanino della sede succursale dell’Istituto alberghiero “Antonio Esposito Ferraioli” di Napoli.

Protagonisti gli studenti che nel periodo scolastico 2023-2024 hanno terminato con successo il terzo anno, l’iniziativa, che ha rappresentato un momento di grande significato per l’intera comunità scolastica, oltre che di profondo orgoglio ed emozione per la dirigente scolastica Rita Pagano, ha visto la partecipazione delle più alte autorità civili e militari regionali e comunali, conferendo ulteriore prestigio alla giornata che ha spalancato a questi giovanissimi aspiranti chef, maitre, direttori d’albergo o manager del front office, le porte del futuro, del mondo del lavoro e della crescita professionale.

Il conferimento degli IeFP, acronimo di Istruzione e Formazione Professionale, è stato accompagnato da un saggio delle competenze e delle abilità conseguite dai giovanissimi allievi.

Un pranzo, dunque, curato nei minimi dettagli, vero capolavoro di gusto ed eleganza degli studenti dell’Istituto, realizzato sotto l’attenta regia dei docenti Angelo Russo, Giuseppina Daniele, Mario Settembrale e Domenico Tecchia per l’enogastronomia, Nunzia Mosca per la pasticceria, Francesco Esposito, Antonio Sorrentino, Antonio Romano e Marcello Motta per Sala e Vendita, Antonietta Paresce, Anita Miniello, Francesca Leanza e Raffaella Giugliano, quest’ultima referente dì Istituto per le Qualifiche Professionali, per l’Accoglienza e Anna Masiello per il Sostegno.

Dopo un aperitivo di benvenuto offerto nella corte interna della struttura scolastica, gli ospiti hanno potuto assaporare un percorso gastronomico di pietanze ricercate, un menu che ha rappresentato non solo un tributo alle tradizioni gastronomiche del territorio, ma anche un’espressione innovativa di creatività culinaria: un antipasto di “Salmone in agrodolce e Valeriana all’aceto balsamico”, quindi un “Risotto di crostacei e agrumi”, un tocco di “Maccheroncelli alle verdurine”, poi “Filetti di orata gratinata con ortaggi di stagione” e, dulcis in fundo, uno squisito Tiramisù partenopeo. Il tutto annaffiato da un graditissimo aglianico campano.

Nel parterre, che ha unanimemente espresso il proprio entusiastico apprezzamento alla professionalità dei giovani studenti oggi “qualificati” nell’arte alberghiera e ristorativa, l’assessore regionale alla Formazione Armida Filippelli, l’assessore al Turismo del Comune di Napoli Teresa Armato, la presidente della Municipalità 4 del Comune di Napoli Maria Caniglia ed il presidente della LILT di Napoli, Adolfo Gallipoli D’Errico, oltre ai vertici locali dell’arma dei Carabinieri, della Polizia di Stato, della Guardia di Finanza e dell’Esercito.

Pietanze ricercate, dunque, studiate nei minimi dettagli, preparate ed illustrate ai presenti con grande maestria dagli allievi, sotto la guida attenta dei loro docenti. Ogni portata, servita con professionalità e grazia, è stata infatti introdotta dagli stessi studenti, che hanno illustrato con competenza le tecniche culinarie impiegate, la scelta degli ingredienti, i segreti dell’impiattamento.

Un trionfo di sapori, colori e consistenze, accompagnato da un servizio impeccabile, che ha trasformato il “saggio” in un’esperienza sensoriale davvero unica, che fa ben sperare per il futuro professionale di questi ragazzi.