Istituto alberghiero Francesco De Gennaro. nuova sede a Gragnano

L’istituto alberghiero “Francesco De Gennaro”, che sino ad oggi aveva un’unica sede a Vico Equense, ha da oggi un’altra sede: questa mattina il sindaco della Citta’ metropolitana di Napoli, Gaetano Manfredi, ha inaugurato, infatti, questa mattina, la nuova sede dell’Istituto nel centro storico di Gragnano, precisamente nella traversa di Nola di via Roma. Si tratta di un plesso all’avanguardia composto da nove aule funzionali, tre locali per uffici e servizi annessi per consentire l’attivazione della succursale nella patria della pasta e del panuozzo. Gli studenti provenienti da Gragnano e dai Monti Lattari avranno adesso una sede piu’ facilmente raggiungibile per frequentare le lezioni e cullare il loro sogno di diventare chef, maitre de salle, sommelier o direttore d’albergo. Al taglio del nastro hanno partecipato il sindaco di Gragnano, Nello D’Auria, la consigliera metropolitana delegata alla Programmazione e all’Edilizia scolastica competente per territorio, Ilaria Abagnale, e la dirigente scolastica dell’Istituto, Beatrice Rosa Russo. Presenti alla cerimonia di inaugurazione anche l’assessore alla Scuola della Regione Campania, Lucia Fortini, il sindaco di Vico Equense, Giuseppe Aiello, il consigliere metropolitano Antonio Caiazzo, i sindaci dei comuni dei Monti Lattari, assessori e consiglieri del Comune di Gragnano.

“Oggi e’ un giorno importante – ha affermato il Sindaco Manfredi – per tante ragazze e ragazzi che potranno frequentare la scuola senza il disagio di dover raggiungere la sede di Vico, evitando trasferimenti impegnativi e ottimizzando cosi’ i tempi da dedicare allo studio, oltre che contribuendo al decongestionamento del sistema di mobilita’ dell’area della costiera sorrentina, gia’ particolarmente complesso”. “L’obiettivo che ci siamo dati – ha proseguito il sindaco metropolitano – all’inizio del nostro percorso politico-amministrativo era quello di garantire ai nostri giovani le migliori condizioni per la loro formazione. In questi anni stiamo profondendo il massimo impegno, abbiamo messo in campo il piu’ grande investimento in Italia in infrastrutture scolastiche, e direi che la direzione nella quale stiamo andando e’ quella giusta”. Grande soddisfazione e’ stata espressa anche dalla consigliera Abagnale: “Gragnano, come tutta l’area dei Lattari, e’ un’eccellenza mondiale nei settori dell’arte bianca, della ristorazione e dell’accoglienza in generale. Questo istituto, per come lo abbiamo impostato, permettera’ ai nostri ragazzi – ha aggiunto Abagnale – di acquisire tutte le competenze necessarie per poter affrontare e vincere le sfide del lavoro e del futuro, consentendo loro di restare, se lo vorranno, nella propria terra contribuendo al suo sviluppo, a beneficio loro e delle generazioni future”. cult