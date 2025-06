Istituto italiano per gli studi storici, 12 borse di studio: via al bando

L’Istituto italiano per gli studi storici bandisce il concorso per borse di studio annuali per giovani laureati e dottori di ricerca in discipline storiche, filosofiche e letterarie, per lo svolgimento di ulteriori ricerche.

12 borse di € 18.000 ordi ciascuna di cui una offerta dalla Fondazione Banco di Napoli, per una ricerca di storia sociale e/o istituzionale del Regno di Napoli che tenga conto della documentazione custodita nell’archivio storico della Fondazione Banco di Napoli; 1 borsa di € 18.000,00 lordi, intitolata a «Federico II» e offerta dall’Università degli studi di Napoli, per laureati nelle università italiane con una tesi di argomento medievistico; 1 borsa di € 18.000 lordi, offerta dal Pio Monte della Misericordia ai fini di una ricerca sui documenti dell’Archivio storico del Pio Monte della Misericordia di Napoli.z

Possono concorrere al presente bando coloro che siano in possesso dei seguenti requisiti: – età inferiore a 32 anni alla data di scadenza del 30 agosto 2024 (nati dal 31 agosto 1992); – laureati e dottori di ricerca che entro la data di scadenza abbiano discusso la tesi di laurea magistrale o di dottorato, in Italia, nei paesi dell’Unione europea o all’estero, in discipline storiche, filosofiche e letterarie, e che vogliano attendere a ulteriori ricerche. Non possono concorrere i candidati che hanno già usufruito di borse di studio presso l’Istituto.