Istituto italiano per gli studi storici, 15 borse di studio: il bando scade il 31 luglio

Il bando di concorso dell’Istituto italiano per gli studi storici per 15 borse di studio per l’anno accademico 2025-2026 scade il 31 luglio. Le borse di studio annuali dell’importo di euro 18.000,00 sono destinate a giovani laureati e dottori di ricerca in discipline storiche, filosofiche e letterarie. Qui info e modalità di partecipazione.

Il Consiglio di amministrazione, presieduto da Orazio Abbamonte, conferma l’impegno di contribuire alla crescita di nuove generazioni di studiosi al quale hanno aderito, finanziando 3 borse di studio per progetti specifici di ricerca, la Fondazione Banco di Napoli, il Pio Monte della Misericordia e l’Università degli studi di Napoli Federico II.

In linea con la mission delineata dal fondatore il programma dell’anno accademico 2025-2026 definito dalla Giunta scientifica, presieduta da Michele Ciliberto: corsi annuali, cicli di seminari e conferenze, incontri e dibattiti aperti anche alla città. I contributi pubblici (Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud, Ministero dell’Università e della Ricerca, Ministero della Cultura, Regione Campania) consentono l’attività di alta formazione e ricerca, la pubblicazione di sei collane editoriali e degli «Annali», l’incremento del patrimonio bibliografico, la digitalizzazione di fondi librari e archivistici, l’ampliamento della sede.

Fondato nel 1946 da Benedetto Croce con il sostegno di Raffaele Mattioli, l’Istituto italiano per gli studi storici nasce come scuola di alta e libera formazione col proposito di avviare i giovani – come si legge nella premessa allo Statuto redatta dal filosofo – «all’approfondimento della storia nei suoi rapporti con le scienze filosofiche della logica, dell’etica, del diritto, dell’economia e della politica, della religione e delle arti, le quali sole definiscono e dimostrano quegli umani ideali e fini e valori, dei quali lo storico è chiamato a intendere e narrare la storia». A quasi ottant’anni dalla fondazione l’Istituto crociano conserva, salda, la sua vocazione di scuola di