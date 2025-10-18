Istituto Italiano Studi Storici, a Napoli una giornata di studi su Giovanni Spadolini

Mercoledì 22 ottobre alle ore 15,30 nella sede dell’Istituto (via Benedetto Croce 12, Napoli) si svolgerà la giornata di studi Giovanni Spadolini nel centenario della nascita organizzata dall’Istituto italiano per gli studi storici e dalla Fondazione Biblioteca Benedetto Croce con il patrocinio della Fondazione Spadolini Nuova Antologia. Intellettuale e uomo politico, Giovanni Spadolini, è stato consigliere dell’Istituto italiano per gli studi storici dal 1983 e presidente dal 1990 fino alla sua improvvisa scomparsa il 4 agosto 1994.

Ad aprire i lavori sarà Orazio Abbamonte, presidente dell’Istituto italiano per gli studi storici; seguirà il saluto di Benedetta Craveri, presidente della Fondazione Biblioteca Benedetto Croce. Denso il programma: Michele Ciliberto (Presidente della Giunta scientifica dell’Istituto italiano per gli studi storici) Il debito verso Croce, Luigi Mascilli Migliorini (Accademico dei Lincei) La presidenza dell’Istituto italiano per gli studi storici, Cosimo Ceccuti (presidente della Fondazione Spadolini Nuova Antologia) Lo storico, il giornalista, l’uomo delle istituzioni, Ortensio Zecchino (già ministro dell’Università e ricerca) Croce-Spadolini: la cultura come impegno civile.

Figura poliedrica, Giovanni Spadolini ha insegnato storia moderna e storia contemporanea all’università di Firenze indagando i rapporti fra Stato e Chiesa, le vicende dei partiti e dei movimenti politici, la revisione del Risorgimento, la storia di Firenze e della Toscana nel contesto italiano ed europeo. Ha diretto il Resto del carlino, il Corriere della sera e la Nuova Antologia. Nel 1980 ha costituito la Fondazione Spadolini Nuova Antologia. È stato presidente del consiglio di amministrazione dell’Università Bocconi e accademico dei Lincei. Senatore per il Partito repubblicano italiano, è stato ministro per i Beni culturali e ambientali e della Pubblica Istruzione; è stato il primo presidente del consiglio non democristiano.

Diretta streaming: https://www.youtube.com/live/KlYooiOtDjY

L’incontro è realizzato con il contributo della Regione Campania.