Istituto Pascale di Napoli, inaugurato il reparto per i trapianti di cellule staminali

Settimo piano, vista mozzafiato sul golfo, 600 metri quadrati: si alza il sipario sul nuovissimo reparto di trapianti di cellule staminali e terapie cellulari avanzate dell’ospedale Pascale di Napoli. Sei i posti letto, tutti in stanza singola, con filtraggio aria a pressione positiva e dotati di monitoraggio multi parametrico di tipo intensivo. Oltre alla degenza anche una sala ricreazione, con tavolini e sedie per mangiare e per ricevere, durante l’orario di visita, i familiari. Con questa nuova unità del reparto di Ematologia Oncologica, diretta da Antonello Pinto, l’Istituto dei tumori di Napoli si candida quindi a soddisfare pienamente il fabbisogno stimato rispetto alla popolazione residente, proponendosi di operare come riferimento anche per l’ultima frontiera delle terapie Car-T, la vera rivoluzione nella cura di molti tumori del sangue e che ora si appresta a rappresentare una valida alternativa terapeutica anche per i tumori solidi. Un ulteriore tassello da aggiungere a un reparto già riconosciuto dall’Ebmt, punto di riferimento per gli specialisti in ematologia, accreditato dall’organismo internazionale Jacie, dal centro italiano Cnt e dal Coordinamento nazionale dei servizi trasfusionali