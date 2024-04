Istituto per gli Studi Storici: interpretazioni della filosofia, mercoledì 10 il seminario di Massimo Cacciari

Mercoledì 10 aprile alle 16 nella sede dell’Istituto italiano per gli studi storici (via Benedetto Croce 12, Napoli) Massimo Cacciari terrà il seminario Interpretazioni della filosofia nell’ambito del ciclo Storia d’Italia: l’età repubblicana.

Il seminario di Cacciari segue quelli di Giovanni Orsina Metamorfosi della politica, di Mario Pianta Tendenze dell’economia, di Massimo Luciani Crisi e trasformazioni dello Stato. Concluderà il ciclo il 13 maggio Andrea Mazzucchi con il seminario su Letteratura e linguaggi.

“Ideato per approfondire uno dei temi crociani per eccellenza, il ciclo di seminari indaga gli aspetti più rilevanti della vita nazionale – la politica, l’economia e la filosofia – e affonda lo sguardo fino alle origini delle trasformazioni dello stato e della crisi della democrazia rappresentativa”. “L’Istituto italiano per gli studi – prosegue la nota – si propone infatti di formare una nuova generazione di studiosi e una nuova classe dirigente, collaborando anche alla costruzione di una cultura nazionale. Fedele alla ispirazione civile della nostra tradizione, ribadita e sviluppata da Croce, con i suoi programmi vuole guardare anche oltre i confini nazionali misurandosi con i temi e problemi più urgenti del mondo contemporaneo, con gli strumenti suoi propri che sono quelli dello studio e della ricerca”.